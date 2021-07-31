Проценко назвал спекуляциями информацию о возможности заболевания коронавирусом из-за вакцинации

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что тезис о том, что можно заболеть из-за вакцинации от коронавируса, противоречит логике.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики.

Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, — вот они твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?" - приводит РБК слова Проценко.

По его словам, полноценно вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента. Однако после первой прививки люди склонны «расслабляться», «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет еще не успел сформироваться, рассуждает Проценко.