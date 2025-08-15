Прием заявок в волонтерскую программу форума «Россия — спортивная держава» продлится до 15 сентября

XIII Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.

Волонтеры будут задействованы в организации всех направлений работы: сопровождение участников, координация деловой и спортивной программ, помощь СМИ, транспортная логистика и другие ключевые функции. Основными площадками форума станут стадион «Солидарность Самара Арена», Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также другие спортивные и деловые объекты в Самаре и Тольятти.

«Уже в ноябре Самарская область встретит делегатов из разных стран мира на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Особую роль в организации этого события будут играть волонтеры. Именно они станут создавать настроение форума, встречать гостей и рассказывать о Самарской области и России. На таких масштабных событиях можно получить уникальный опыт, который обязательно пригодится в профессиональной жизни. Это возможность для волонтеров прокачать организационные навыки, знание иностранных языков, коммуникацию», — отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Юлия Рябева.

Отбор в программу включает подачу заявки, собеседование с рекрутерами и обязательное обучение, которое сочетает ориентационные тренинги, краеведение и функциональную подготовку.

«Я уверена, что волонтерское сообщество региона уже в невероятном ожидании форума «Россия — спортивная держава». Предыдущие события, происходившие в Самарской области, такие как чемпионат мира и «Добро.Конференция», показали, что мы умеем организовывать мероприятия на самом высоком уровне и сделаем все для того, чтобы и спортсмены, и гости этого форума остались довольны и смогли с пользой провести время», — рассказала студентка СамГТУ Алина Калита.