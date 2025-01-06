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Сегодня, 16:30

Причиной сбоя в работе сервисов в России стала авария на магистральной сети

Алина Савинова
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В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что к массовому сбою в работе некоторых сервисов в России привела авария на магистральной сети у одного из операторов связи.

«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 [мск] авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее российские пользователи стали жаловаться на сбой в работе российского сегмента интернета. Он был зафиксирован около 12:00 по московскому времени и наблюдался в разных регионах страны. По данным сервиса «Сбой.рф», на 13:50 (мск) число жалоб составляло 30 544.

Источник: ТАСС
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