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Президент ВАДА: «РУСАДА необходимо назначить нового генерального директора, независимого от власти»

16:13
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Президент ВАДА Витольд Банька заявил, что РУСАДА необходимо назначить нового генерального директора, который не будет зависеть от власти.

«Для РУСАДА важно сохранить свою независимость. На пост должен быть нанят подходящий человек, который смог бы действовать независимо в этой должности», — приводятся слова Баньки в пресс-выпуске ВАДА.

В среду, 15 сентября, Банька, гендиректор ВАДА Оливье Ниггли и другие члены организации провели встречу с главой министерства спорта России Олегом Матыциным и его членами в Стамбуле.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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