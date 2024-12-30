Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 18:32

Путин учредил стипендию для олимпийцев и их тренеров

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент России Владимир Путин учредил стипендии для граждан, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению. Об этом сообщается в соответствующем документе, который опубликован на сайте правовой информации.

На выплаты могу претендовать олимпийцы и паралимпийцы, а также победители всероссийских и международных турниров.

Максимальная сумма выплаты составляет 60 тысяч рублей в месяц, а индексация будет происходить с учетом уровня инфляции. Всего предусмотрено четыре тысячи стипендий.

Читайте также
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Беккенбауэр, Тимма, Бреме, Загалло… Кто из легенд мирового спорта умер в 2024 году
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Хоккеист Малкин и его супруга Кастерова отписались друг от друга в соцсетях
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Популярное видео
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Отец Алексея Бугаева: «Он не разрешал говорить с журналистами о том, что он на СВО»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости