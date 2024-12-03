Президент России Путин поручил увеличить отчисления букмекеров на развитие спорта

Президент России Владимир Путин поручил увеличить отчисления букмекеров на развитие спорта.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных: на поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, с 1 января 2026 года и с 1 января 2028 года соответственно до 2,25 и 2,5 процента от выручки, полученной такими организаторами», — написано в документе.

Срок исполнения — 15 июля 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта, запустить с 2025 года программу «Земский тренер», а также рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР.