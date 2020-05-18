Президент Путин обратился к жителям Дагестана в связи с непростой ситуаций из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям Дагестана в связи с пандемией коронавируса.

— Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: «Главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана. Чувство семьи единой», — цитирует Путина официальный сайт президента РФ. — Я знаю, что испокон веков в Дагестане берегли и берегут верность традициям товарищества, чести, доблести и взаимовыручки, уважения к старшим. Эти традиции служили людям опорой и в лихолетье Великой Отечественной войны, и в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жен, детей, стариков, дали отпор агрессии международных террористов. С тех пор у меня особое отношение к Дагестану.

Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед Республикой.

А сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей Республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное — это жизни людей.

Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы знали и были уверены — с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Это непростое время мы пройдем вместе. И так будет всегда. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой.