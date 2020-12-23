Президент поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России
Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей стране, информирует ТАСС. Глава государства порекомендовал властям регионов сделать четверг — 31 декабря 2020 года — выходным.
Сегодня с таким предложением выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов: «Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем». В ходе расширенного заседания Госсовета Неверов отметил, что это семейный праздник и последний день года.
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