16 марта, 04:56

Дегтярев: «По моей информации, нет ни одного пункта, который препятствовал бы восстановления ОКР»

Павел Лопатко

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о ходе работы по восстановлению организации в международных правах.

«Досье ОКР в юридической комиссии МОКа (Международного олимпийского комитета — прим. «СЭ»). Мы ждем исполкома МОКа, которому юридическая комиссия должна дать свое заключение. По моей информации из недр юридической комиссии — там живые люди работают, я многих из них знаю и общаюсь, — нет ни одного пункта, который препятствовал бы восстановления ОКР. Никаких точных дат восстановления статуса сейчас вам никто не назовет, но в логике развития событий — это апрель или май, когда состоится заседание исполкома МОКа», — цитируют Дегтярева «Ведомости».

Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР после того, как в его состав вошли олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде, однако 23 февраля 2024 года CAS отклонил апелляцию. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.

Источник: «Ведомости»
  • Грег Хаус

    - По моей информации из недр юридической комиссии — там живые люди работают, я многих из них знаю и общаюсь, — нет ни одного пункта, который препятствовал бы восстановления ОКР. А какой адвокат скажет иначе? У них всегда всё нормуль - а результат разный.

    16.03.2026

    КХЛ на Кинопоиске

