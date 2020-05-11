Владимир Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам из-за коронавируса

Сегодня, 11 мая, Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. На нем глава государства выступил с обращением к россиянам по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

— Мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно, но выходить из режима ограничений. Завершается период нерабочих дней, который был объявлен по всей стране, — приводит пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. — Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий ограничения пока сохраняются. Уверен, вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе и в этом случае отнесётесь к таким решениям с пониманием.

При этом прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом, делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса.

Дорогие друзья! Будьте предельно осторожны. Сохраняйте, пожалуйста, сохраняйте и даже усиливайте сейчас свое внимание к личным мерам предупреждения заражения.

Я, как говорится, понимаю и уже упоминал, говорил об этом раньше, что подчас сил нет больше терпеть все эти ограничения. Но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность — намного хуже.

Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей и вместе здесь уже многого добились, многое сделали и многое одолели. И от каждого из нас зависит, чтобы все больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни. Благодарю вас.

На совещании глава государства объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая, а также о поэтапном смягчении режима самоизоляции (с учетом ситуации в каждом регионе). Президент отдельно отметил, что пока по всей стране исключаются любые массовые мероприятия.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.