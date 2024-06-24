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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев выразил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане

Виктория Кравченко
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал трагедию, произошедшую накануне в Дагестане. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Динамо» не останется в стороне в этой ситуации. Люди горячо поддерживали нас на стадионе, сейчас пришло время нам поддержать каждого дагестанца. Так было в 99-м, когда «Анжи» выиграл турнир первой лиги, так будет и сейчас», — цитирует Гаджиева пресс-служба команды.

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, в связи с чем были возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, пострадало более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате терактов в Дагестане. Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов также поддержал пострадавших.

Источник: https://t.me/dinmx/9450
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Газизов прокомментировал трагедию в Дагестане

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