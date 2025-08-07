Презентация БК «Пари НН» и медиатурнир. PARI представил баскетбольную программу на «ПАРИ ФЕСТ»

Букмекерская компания PARI объявила о баскетбольных активностях на музыкально-спортивном фестивале «ПАРИ ФЕСТ», который пройдет 22 и 23 августа в Нижнем Новгороде.

В баскетбольную программу «ПАРИ ФЕСТ» войдут активности с участием состава «Пари НН». На фестивале состоится презентация команды и ее новой формы. Кроме того, участники коллектива проведут автограф-сессию с болельщиками и показательный шоу-матч в «33».

В рамках фестиваля будет организован турнир по медиабаскетболу. В нем примут участие семь популярных команд, в том числе прошлогодние чемпионы из DAWGS.

Сам медиатурнир пройдет в формате 3x3, а его призовой фонд в этом году составит 770 000 рублей. Победитель заберет чек на сумму 300 000 рублей. Помимо DAWGS на ивенте выступят двукратные чемпионы Media Basket команда АУФ, а также Rocket Team, LuGang, БСКТБЛ и Blatosphera. Кроме того, сыграет медиафутбольный клуб «СиндЕкат», выступающий в МФЛ, который попробует свои силы в баскетболе.

Еще один участник будет определен в турнире среди восьми любительских команд. Победитель сможет проявить себя в матчах по медиабаскетболу на «ПАРИ ФЕСТ». Сбор заявок уже открыт.

Посетителей фестиваля также ждут розыгрыши подарков. А все баскетбольные активности в рамках «ПАРИ ФЕСТ» будут проводиться с 11.00 до 20.00 по московскому времени.