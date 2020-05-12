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Пресс-секретарь президента РФ Песков заразился коронавирусом

15:29
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщают РИА Новости.

На данный момент 52-летний Песков находится в больнице.

Ранее коронавирусом заболел премьер-министр страны Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и министр строительства Владимир Якушев.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.

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