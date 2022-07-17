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17 июля, 23:11

Пресс-секретарь президента РФ не поддержал инициативу приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков скептически оценил инициативу депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства спортсменами российских сборных к акту государственной измены.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», — сказал представитель Кремля ТАСС.

В публикации в своем Telegram-канале Терюшков сообщил, что за последние 10 лет спортивное гражданство сменили 93 российских атлета.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Источник: https://tass.ru/sport
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