Пресс-секретарь президента РФ не поддержал инициативу приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков скептически оценил инициативу депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства спортсменами российских сборных к акту государственной измены.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», — сказал представитель Кремля ТАСС.

В публикации в своем Telegram-канале Терюшков сообщил, что за последние 10 лет спортивное гражданство сменили 93 российских атлета.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.