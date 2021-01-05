Пресс-секретарь Президента Песков рассказал, почему заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал возможную причину заражения коронавирусом.

«Я не был никогда ковид-диссидентом. Мы принимали очень жесткие меры безопасности, но не помогло. Хотя сейчас, с высоты моих нынешних антител, я вам скажу так: пока я носил вот эту штучку, я не болел. Но потом я фактически был подвергнут остракизму со стороны средств массовой информации, и я ее снял. И в течение нескольких недель я заболел. Вот, еще один урок. Эта штучка помогает. От нее кашляешь, дышать плохо, потому что оттуда хлор идет, но она реально спасает от гриппа и от коронавируса», — сказал Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева.

О заражении Пескова Covid-19 стало известо в мае 2020 года. Пресс-секретарь вместе с женой Татьяной Навкой были отправлены в больницу.