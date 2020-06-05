Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по ОМС
Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС, — цитирует Дмитриева ТАСС. — Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тысяч курсов в год».
По словам Дмитриева, спрос на препарат высокий, и уже поступили запросы из 10 других стран. «Это может сподвигнуть нас к тому, чтобы производить до двух миллионов курсов в год», — сказал он.
РФПИ также инвестирует в производство двух вакцин и еще ряда препаратов от коронавируса, помимо «Авифавира».
«Сегодня мы объявляем, что вместе с нашей портфельной компанией «Алиум», холдингом «Система» и «Р-Фарм» мы будем инвестировать в производство двух вакцин, в том числе совместно с Институтом им. Гамалеи», — заявил Дмитриев.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 449 834 человека. 5 528 умерли, выздоровели — 212 680.
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