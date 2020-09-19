Премьер-министр Великобритании заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса.

— Боюсь, это неизбежно, — приводит BBC News слова Джонсона. — Мы столкнемся с этим в нашей стране.

Мэр Лондона Садик Хан добавил, что жители столицы попадут под дополнительные ограничительные меры. Сообщается, что срок действия мер может продлиться до весны.

По последним данным Worldometers, за весь период пандемии в мире зарегистрировано 30 721 066 случаев заражения коронавирусом. В Великобритании зафиксировано 385 936 случаев, из них 41 372 — с летальным исходом.