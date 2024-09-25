Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Олимпиада

Сегодня, 19:55

Премьер-министр Словении поблагодарил Баха за допуск россиян на Олимпиаду

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил признательность президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху за допуск россиян и белорусов до Олимпиады в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Немец встретился с мировыми лидерами на генеральной ассамблее ООН. С Голобом, в частности, глава МОК обсудил вклад спорта в дело мира. Политик положительно оценил решение организации допустить российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе. Также Голоб поблагодарил Баха за организцию Олимпиады.

Игры в Париже завершились 11 августа. Россию на турнире представляли 15 спортсменов. Единственную медаль — серебрянную — завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
Читайте также
Associated Press раскрыло условия Киева по прекращению огня
Антона Миранчука назвали главной звездой «Сьона»
Экс-чиновница Шинкарук внесена в перечень экстремистов и террористов
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Футболисты из России ярко проявили себя в Европе и США
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости