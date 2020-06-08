Премьер-министр Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, что страна готова к открытию туристического сезона.

— Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона, — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. — Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений. Ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение.