Представитель ВОЗ заявил о начале фазы стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Москва находится в начале фазы стабилизации ситуации с коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

— В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации, — приводят «Известия» со ссылкой на «РИА Новости» слова Вуйнович.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 317 554 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.