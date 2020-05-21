Представитель ВОЗ заявил о начале фазы стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Москва находится в начале фазы стабилизации ситуации с коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
— В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации, — приводят «Известия» со ссылкой на «РИА Новости» слова Вуйнович.
По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 317 554 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.
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https://iz.ru/1013716/2020-05-21/v-voz-zaiavili-o-nachale-stabilizatcii-po-covid-19-v-moskve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews