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Сегодня, 00:17

Представитель МИД РФ Захарова напомнила главе МОК, что спорт вне политики

Евгений Козинов
Корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024. Он сказал, что допуск россиян зависит от развития политической ситуации.

«Спасибо, конечно, за беспокойство. Но функция МОК как раз в обратном: гарантировать безопасность участников соревнований и не допускать политизации спорта. Ликбез. Пьер де Кубертен провозгласил принцип «спорт вне политики», — написала Захарова в Telegram.

Также она в своем сообщении привела выдержки из Олимпийской Хартии.

Напомним, отборочные соревнования начнутся в 2022 году. Сама Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

ОИ-2024 пройдут в&nbsp;Париже. Выступит ли Россия на Олимпиаде в Париже? Глава МОК Бах затрудняется с ответом

Олимпиада
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