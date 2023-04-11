Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства.

«Каждый человек всю жизнь стоит перед какими-то выборами: нравственными, идеологическими. Жизнь ставит перед каждым человеком такие вопросы. Каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из таких базовых представлений о нравственности, законности. Кстати говоря, и справедливости, правильности и так далее. Вы спрашиваете, опасаюсь я или не опасаюсь. Я вижу, какие колоссальные, катастрофические тенденции набирают обороты в мире. Меня очень беспокоит, что людям навязывается абсолютно неестественное восприятие мира, когда даже по базовым вопросам нас заставляют думать иначе.

Я прошу прощения, но все-таки можно, как воспринимали женщин и мужчин, можно хотя бы в этой парадигме остаться. Нам же говорят: «И в этом вы не имеете права на здравый смысл». Поэтому меня пугает, что эти деструктивные тенденции действительно набирают обороты и проявляться они будут во многих других сферах. Это не одна сфера», — сказала Захарова «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.