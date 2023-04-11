Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 13:00

Захарова — о смене спортивного гражданства: «Каждый должен в этой ситуации исходить из представлений о нравственности»

Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства.

«Каждый человек всю жизнь стоит перед какими-то выборами: нравственными, идеологическими. Жизнь ставит перед каждым человеком такие вопросы. Каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из таких базовых представлений о нравственности, законности. Кстати говоря, и справедливости, правильности и так далее. Вы спрашиваете, опасаюсь я или не опасаюсь. Я вижу, какие колоссальные, катастрофические тенденции набирают обороты в мире. Меня очень беспокоит, что людям навязывается абсолютно неестественное восприятие мира, когда даже по базовым вопросам нас заставляют думать иначе.

Я прошу прощения, но все-таки можно, как воспринимали женщин и мужчин, можно хотя бы в этой парадигме остаться. Нам же говорят: «И в этом вы не имеете права на здравый смысл». Поэтому меня пугает, что эти деструктивные тенденции действительно набирают обороты и проявляться они будут во многих других сферах. Это не одна сфера», — сказала Захарова «СЭ».

 
Мария Захарова. «В основе антироссийской политики — идеология разрушения». Мария Захарова — о критериях МОК для российских атлетов

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Олимпиада
МОК
9
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Захарова рассказала о помощи МИД РФ при отказе в выдаче виз российским спортсменам
Захарова — о критериях МОК: «В основе антироссийской политики стоит идеология разрушения»
«В основе антироссийской политики — идеология разрушения». Мария Захарова — о критериях МОК для российских атлетов
Мамедов рассказал, как влияет отстранение от международных соревнований на мотивацию российских спортсменов
Поварницын заявил, что в мужском биатлоне высокая конкуренция
Неструев заявил, что международный спорт будет деградировать в отсутствие российских спортсменов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова рассказала о помощи МИД РФ при отказе в выдаче виз российским спортсменам
Новости
RSS RSS
Все новости