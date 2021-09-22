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Адвокат Хохлова: «Facebook не имеет права блокировать людей за употребление фамилии

17:38
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Адвокат Дмитрия Хохлова Анна Варганова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение тренера «Ротора» подать в суд на американскую социальную сеть Facebook.

«Я высоко оцениваю шансы на удовлетворение наших требований, — сказала Варганова корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Американский суд признал Facebook публичной площадкой, он не имеет права блокировать людей за такие вещи, как употребление фамилии.

В иске бывшего футболиста содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.

«По поводу морального вреда — мы попробуем получить больше. Мне кажется, что у нас очень низкие суммы взыскания морального вреда. Для того, чтобы имя стало на столько публичным и известным нужно большое количество усилий, времени и денег. Исходя из личности Хохлова, и учитывая то, что его фамилию теперь нельзя употреблять, мы решили, что 150 миллионов рублей — это достойная сумма. Реакции со стороны Facebook пока что не было, мы ждем ответа», — отметила адвокат тренера.

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Сергей Федоров все материалы автора

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