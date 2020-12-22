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Председатель совета директоров ЦСКА Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

Максим Орешкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Орешкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Помощник президента РФ Максим Орешкин назначен председателем совета директоров Первого канала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

Максим Орешкин — председатель совета директоров ПФК ЦСКА.

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший Министерством экономического развития РФ. Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», — отмечается в сообщении министерства.

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