В Госдуме отреагировали на отсутствие фотографии Щербаковой в галерее ISU

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал отсутствие изображения российской фигуристки Анны Щербаковой в галерее ISU олимпийских чемпионов Пекина-2022 по случаю Международного олимпийского дня.

«Ситуация с отсутствием Щербаковой на фотоколлаже ISU с олимпийскими чемпионами — самая настоящая дискриминация. Благодаря в том числе нашим спортсменам фигурное катание развивается во всем мире, российские фигуристы — движущая сила этого вида спорта. Поразительно, что спортивные чиновники с такой наглостью берут и вычеркивают олимпийскую чемпионку из истории фигурного катания», — цитирует Свищева ТАСС.

Фотографию чемпионки в женском одиночном катании 18-летней Щербаковой заменили на изображение японской фигуристки Каори Сакамото, ставшей бронзовым призером соревнований. Также ISU не показал фотографии победителей командного турнира Пекина-2022, золото в котором завоевала сборная России.