Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 21:00

В Госдуме отреагировали на отсутствие фотографии Щербаковой в галерее ISU

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал отсутствие изображения российской фигуристки Анны Щербаковой в галерее ISU олимпийских чемпионов Пекина-2022 по случаю Международного олимпийского дня.

«Ситуация с отсутствием Щербаковой на фотоколлаже ISU с олимпийскими чемпионами — самая настоящая дискриминация. Благодаря в том числе нашим спортсменам фигурное катание развивается во всем мире, российские фигуристы — движущая сила этого вида спорта. Поразительно, что спортивные чиновники с такой наглостью берут и вычеркивают олимпийскую чемпионку из истории фигурного катания», — цитирует Свищева ТАСС.

Фотографию чемпионки в женском одиночном катании 18-летней Щербаковой заменили на изображение японской фигуристки Каори Сакамото, ставшей бронзовым призером соревнований. Также ISU не показал фотографии победителей командного турнира Пекина-2022, золото в котором завоевала сборная России.

Источник: https://tass.ru/sport/15034023
Фигурное катание
Анна Щербакова
Дмитрий Свищев
2
2
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Привет папе. Почему Овечкин играет за футбольное «Динамо» под номером 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Москве будет осуществляться продажа пива на регбийных матчах с нового сезона
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости