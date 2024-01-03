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Сегодня, 15:00

Праздники в мае 2024: сколько нерабочих дней

Утвержден список праздничных и выходных дней в мае 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press
В мае будет 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных.

Минтруд РФ предложил список праздничных и выходных дней в 2024 году. Постановление было подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Праздник Весны и Труда, 1 мая

Отдыхать в связи с Праздником Весны и Труда, который выпадает на 1 мая, среду, начнут уже в апреле. С 22 по 27 апреля будет шестидневная рабочая неделя, а следом уже идут длинные выходные: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

День Победы, 9 мая

В связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне россияне будут отдыхать четыре дня в период с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье). А 8 мая, среда, станет сокращенным рабочим днем.

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