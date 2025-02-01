Праздники и выходные в феврале: когда рабочие и нерабочие дни

Опубликован производственный календарь на 2025 год

В феврале 2025 года не запланированы дополнительные праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества.

В феврале 2025-го будет 20 рабочих и восемь выходных дней. Этот год не является високосным. Високосным годом был 2024-й, следующим будет 2028-й.

Традиционно День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. В 2025 году эта дата выпадает на воскресенье. Положенный выходной в честь праздника перенесли на четверг, 8 мая.

Также 14 февраля отмечается День всех влюбленных. Но этот праздник не является официальным, поэтому дополнительных выходных не предусмотрено.

Производственный календарь 2025: какие выходные будут у россиян в следующем году