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Праздники и выходные в феврале: когда рабочие и нерабочие дни

Опубликован производственный календарь на 2025 год
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Фото Global Look Press
В феврале 2025 года не запланированы дополнительные праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества.

В феврале 2025-го будет 20 рабочих и восемь выходных дней. Этот год не является високосным. Високосным годом был 2024-й, следующим будет 2028-й.

Традиционно День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. В 2025 году эта дата выпадает на воскресенье. Положенный выходной в честь праздника перенесли на четверг, 8 мая.

День защитника Отечества. День защитника Отечества — 2025: история и традиции праздника

Также 14 февраля отмечается День всех влюбленных. Но этот праздник не является официальным, поэтому дополнительных выходных не предусмотрено.

Производственный календарь 2025: какие выходные будут у россиян в следующем году

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