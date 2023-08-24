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Сегодня, 12:40

Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в марте

Как отдыхаем в марте 2024 года на Международный женский день?
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Министерство труда и социальной защиты РФ, Соцсети

Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать.

Фото Минтруд России, Telegram

Международный женский день 8 марта

В связи с Международным женским днем, который с 1975 года ежегодно отмечается 8 марта, запланированы нерабочие дни. В 2024-м праздник выпадает на пятницу. С учетом последующих выходных россияне будут отдыхать три дня (8, 9 и 10 марта). При этом 7 марта (четверг) станет сокращенным рабочим днем.

Так в марте будет 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных.

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Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в феврале
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