Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в марте

Как отдыхаем в марте 2024 года на Международный женский день?

Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать.

Фото Минтруд России, Telegram

Международный женский день 8 марта

В связи с Международным женским днем, который с 1975 года ежегодно отмечается 8 марта, запланированы нерабочие дни. В 2024-м праздник выпадает на пятницу. С учетом последующих выходных россияне будут отдыхать три дня (8, 9 и 10 марта). При этом 7 марта (четверг) станет сокращенным рабочим днем.

Так в марте будет 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных.