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Сегодня, 10:50

Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в мае

Как отдыхаем на День Труда и День Победы в мае?
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать.

В мае будет 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных.

Фото Минтруд России, Telegram

Праздник Весны и Труда 1 мая

Апрель 2024-го закончится шестидневной рабочей неделей (с 22 по 27 апреля), 27 апреля выпадает на субботу, а следом уже идут длинные выходные в честь Праздника Весны и Труда. Выходными назначены следующие даты: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

День Победы 9 мая

В связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне россияне будут отдыхать четыре дня (с 9 по 12 мая). Также 8 мая станет сокращенным рабочим днем.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия
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Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в марте
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