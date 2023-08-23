Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в феврале

Как отдыхаем в феврале 2024 года на День защитника Отечества?

Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтрудом, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. Следующий год будет високосным, поэтому на один рабочий день в феврале будет больше в сравнении с 2023-м.

Фото Минтруд России, Telegram

День защитника Отечества 23 февраля

В связи с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, запланированы нерабочие дни. В следующем году праздник выпадает на пятницу, с учетом последующих выходных, россияне будут отдыхать три дня (23, 24 и 25 февраля).

При этом 22 февраля (четверг) станет сокращенным рабочим днем. Так как год високосный, в феврале будет 29 дней, из которых 20 рабочих и 9 выходных и праздничных.