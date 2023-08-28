Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в декабре

Производственный календарь: как отдыхаем в декабре в 2024-м?

Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать.

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Новогодние праздники 2024 и выходные в декабре

Декабрь 2024-го завершится шестидневной рабочей неделей с понедельника по субботу (с 23 по 28 декабря). Зато впереди будут три дополнительных выходных дня перед началом Нового 2025-го года — 29, 30 и 31 декабря. После начнутся новогодние каникулы. Насколько они станут длинными, пока неизвестно.

В декабре будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 выходных и праздничных.