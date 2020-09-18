В России задержали ОПГ, незаконно продававшую билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщают «РИА Новости».

«Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах РФ продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам», — заявил журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Согласно данным, злоумышленники в интернете продавали билеты на мероприятия Мариинского театра по завышенной стоимости. При этом у них не было разрешения на продажу, а на сайте использовался знак театра. В рамках дела были проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях.

«У соучастников изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и денежные средства, полученные от незаконной деятельности», — добавила Петренко.

По данным следствия, в 2018-2020 годах участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры, а также спортивных организаций. В их числе сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А.П. Чехова, московского «Спартака», «Лужников» и другие. Через них злоумышленники продали билеты на сумму более 1 миллиарда рублей. Деньги сначала поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем выводились.

«В противоправную деятельность были вовлечены более 50 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы. В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии», — добавила Петренко.

Колл-центры ОПГ находились в Москве и Владимире. Сейчас работа некоторых сайтов прекращена.