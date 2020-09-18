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В России задержали ОПГ, незаконно продававшую билеты на спортивные мероприятия

10:42
Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия. Фото AFP
Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия. Фото AFP

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщают «РИА Новости».

«Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах РФ продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам», — заявил журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Согласно данным, злоумышленники в интернете продавали билеты на мероприятия Мариинского театра по завышенной стоимости. При этом у них не было разрешения на продажу, а на сайте использовался знак театра. В рамках дела были проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях.

«У соучастников изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и денежные средства, полученные от незаконной деятельности», — добавила Петренко.

По данным следствия, в 2018-2020 годах участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры, а также спортивных организаций. В их числе сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А.П. Чехова, московского «Спартака», «Лужников» и другие. Через них злоумышленники продали билеты на сумму более 1 миллиарда рублей. Деньги сначала поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем выводились.

«В противоправную деятельность были вовлечены более 50 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы. В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии», — добавила Петренко.

Колл-центры ОПГ находились в Москве и Владимире. Сейчас работа некоторых сайтов прекращена.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200918/sport-1577425740.html

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