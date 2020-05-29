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Правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

13:46
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято после соответствующей просьбы президента Татарстана Рустама Минниханова.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 387 623 человек, 159 257 выздоровело, 4 374 умерло.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/ekonomika/8598425

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