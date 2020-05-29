Правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято после соответствующей просьбы президента Татарстана Рустама Минниханова.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 387 623 человек, 159 257 выздоровело, 4 374 умерло.