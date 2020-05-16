Правительство России утвердило новые правила компенсаций врачам

Правительство России в субботу, 16 мая, утвердило новые правила компенсаций врачам за работу с пациентами, больными COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Доплаты медицинским работникам теперь будут полагаться без привязки ко времени, исходя из факта работы с пациентами.

Кроме того, стимулирующие выплаты полагаются водителям машин скорой помощи.

Правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиарда рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 16 мая зарегистрировано 272 043 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.