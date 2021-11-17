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Правительство РФ обсуждает введение QR-кодов по уровню антител к коронавирусу

20:23
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Правительство РФ рассматривается возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — приводит слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой Интерфакс.

Также Попова отметила, что у правительства уже есть варианты реализации такого варианта выдачи QR-кодов.

«Здесь позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», — добавила она.

На сегодняшний день QR-код граждане могут получить после вакцинации от коронавируса или после того, как переболели им.

Дополнительная информация:

https://www.interfax.ru/russia/803589

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