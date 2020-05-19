Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию и не имеют возможности работать удаленно, получили правo продлить электронные больничные на срок c 12 по 29 мая, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Сообщается, что при стаже свыше восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в размере 100%, для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961 рубль 65 копеек в месяц.

Документ будут оформлять на основе данных, которые работодатель отправит в электронном виде в Фонд социального страхования. Гражданам дополнительные данные предоставлять не придется.

По последним данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 290 678 человек, 70 209 выздоровело, 2 722 умерло.