Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Допинг

Сегодня, 17:34

«Это просто подкуп». Познер — о намерении США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России

Познер прокомментировал намерение США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России
Данил Алешин
Корреспондент

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал «СЭ» намерение США предоставлять вид на жительство информаторам о «допинге в России».

«С моей точки зрения это просто подкуп. Честно говоря, для меня неожиданно, что такая организация как USADA позволит себе такую мерзость», — сказал Познер «СЭ».

Ранее конгрессмен-демократ Стив Коэн внес соответствующий законопроект о выдаче вида на жительство за информацию о допинге в России. Глава USADA Трэвис Тайгарт в свою очередь заявил, что необходимо «поддерживать смелых людей, готовых рискнуть своим благополучием ради защиты чистого спорта».

4
3
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме отреагировали на рекомендацию МИД Украины покинуть Россию своим гражданам
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости