Познер прокомментировал намерение США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал «СЭ» намерение США предоставлять вид на жительство информаторам о «допинге в России».

«С моей точки зрения это просто подкуп. Честно говоря, для меня неожиданно, что такая организация как USADA позволит себе такую мерзость», — сказал Познер «СЭ».

Ранее конгрессмен-демократ Стив Коэн внес соответствующий законопроект о выдаче вида на жительство за информацию о допинге в России. Глава USADA Трэвис Тайгарт в свою очередь заявил, что необходимо «поддерживать смелых людей, готовых рискнуть своим благополучием ради защиты чистого спорта».