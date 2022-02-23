«Это просто подкуп». Познер — о намерении США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России
Познер прокомментировал намерение США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России
Известный журналист Владимир Познер прокомментировал «СЭ» намерение США предоставлять вид на жительство информаторам о «допинге в России».
«С моей точки зрения это просто подкуп. Честно говоря, для меня неожиданно, что такая организация как USADA позволит себе такую мерзость», — сказал Познер «СЭ».
Ранее конгрессмен-демократ Стив Коэн внес соответствующий законопроект о выдаче вида на жительство за информацию о допинге в России. Глава USADA Трэвис Тайгарт в свою очередь заявил, что необходимо «поддерживать смелых людей, готовых рискнуть своим благополучием ради защиты чистого спорта».
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