Депутат Госдумы и член комитета по транспорту, экс-биатлонист Сергей Чепиков в разговоре с «СЭ» выступил против ужесточения законодательства за вождение в нетрезвом виде после резонансного случая с актером Михаилом Ефремовым. Ефремов, будучи пьяным, спровоцировал лобовое столкновение на Смоленской площади, водитель другой машины погиб.

— Очень жаль человека, которого ждали дома близкие. Сам смотрел видео, очень тяжелая история, еще и в алкогольном опьянении... Какое должно быть наказание? Действующий закон достаточно суров. Пожизненное заключение — перебор, совсем суровое наказание. Все-таки произошедшее — не предумышленное убийство. Обязательно нужно рассмотреть вопрос о помощи семье, это же потеря кормильца. Компенсация должно быть действительно серьезная. Вот эту часть, может быть, стоит усилить. В меня пьяные не въезжали, только трезвые. Хорошо, что ОСАГО у нас работает, хотя разбираться пришлось очень долго, — рассказал двукратный олимпийский чемпион. (Дмитрий Кузнецов)