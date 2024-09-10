Пожар в спорткомплексе в Санкт-Петербурге локализовали на 800 кв. м

В Санкт-Петербурге пожарные локализовали возгорание в неэксплуатируемом здании спорткомплекса на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Во вторник вечером появилась информация, что около футбольного стадиона «Газпром Арена» поднялись огромные столбы черного дыма. Позже выяснилось, что пожар произошел в здании Sport Palace на Крестовском острове, в котором располагался фитнес-клуб.

Изначально площадь возгорания составляла 200 «квадратов», однако огонь быстро распространялся и охватил большую территорию.