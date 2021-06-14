Появилось видео полного конфликта Бузовой и Губерниева во время эфира

Официальный YouTube-канал «Матч ТВ» опубликовал видео эфира понедельника «Все на Матч!» с участием певицы Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признался, что ему не понравилось произошедшее во время эфира телеканала.