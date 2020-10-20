Потерпевшие по делу с участием Ефремова готовы взять деньги, предложенные в качестве компенсации

Потерпевшие по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой актера в качестве компенсации.

Защита Ефремова объявила, что готова возместить трем потерпевшим по 800 тысяч рублей каждому «прямо в зале суда», информирует «Медуза».

По словам адвоката, Ефремов ранее разослал по 200 тысяч рублей троим потерпевшим, но «они были возмущены и не приняли деньги».

Суд принял решение перенести заседание на 22 октября, в частности, для того, чтобы у защиты было время разобраться с компенсацией, а у представителей потерпевших — ознакомиться с заключением судмедэксперта, которое составили по просьбе адвокатов Ефремова.