Потерпевшие по делу с участием Ефремова готовы взять деньги, предложенные в качестве компенсации
Потерпевшие по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой актера в качестве компенсации.
Защита Ефремова объявила, что готова возместить трем потерпевшим по 800 тысяч рублей каждому «прямо в зале суда», информирует «Медуза».
По словам адвоката, Ефремов ранее разослал по 200 тысяч рублей троим потерпевшим, но «они были возмущены и не приняли деньги».
Суд принял решение перенести заседание на 22 октября, в частности, для того, чтобы у защиты было время разобраться с компенсацией, а у представителей потерпевших — ознакомиться с заключением судмедэксперта, которое составили по просьбе адвокатов Ефремова.
Дополнительная информация:
https://meduza.io/news/2020/10/20/advokat-poterpevshih-po-delu-efremova-soobschil-ob-ih-soglasii-poluchit-denezhnuyu-kompensatsiyu-ot-aktera