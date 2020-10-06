Потерпевшие по делу Ефремова намерены потребовать с актера по миллиону рублей.

Трое родственников погибшего водителя Сергея Захарова (супруга Маргарита, брат Валерий и младший сын Валерий) намерены обращаться в Хамовнический суд за возмещением морального вреда. Они намерены требовать по 1 миллиону рублей на каждого, сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, родственники просят Мосгорсуд оставить в силе приговор Михаилу Ефремову и отклонить его жалобу — тот настаивал на наказании, не связанном с лишением свободы.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор.