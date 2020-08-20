Потерпевшая сторона заявила о подкупе свидетелей адвокатом Ефремова

Защитники потерпевших по уголовному делу Михаила Ефремова заявили, что у них есть доказательства подкупа свидетелей адвокатом артиста.

— Мы заявляем ходатайство о приобщении документа, свидетельствующего о подкупе Эльманом Пашаевым свидетелей, — заявила адвокат Ирина Хайруллина в Пресненском суде Москвы, где сторона защиты Ефремова продолжает представлять доказательства по делу, информирует «Интерфакс».

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. В момент случившегося артист был пьян. Вину он не признает, ссылаясь на то, что ничего не помнит.