«Посыпались искры из глаз». Белорусская полиция жестко задержала брата Домрачевой

В воскресенье, 11 октября, в Минске милиция задержала Никиту Домрачева, брата четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.

«Я ехал к маме на велосипеде по велодорожке по набережной. Доехав до моста, увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном. Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед — он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его», — цитирует Домрачева портал TUT.by.

«Потом меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было. Что случилось с велосипедом? Я просил жену поискать его там, где меня задержали, но его уже не было. Я переживаю за его судьбу. С Дарьей пока не общался, но в курсе, что она знает о случившемся, разговаривала с мамой», — рассказал мужчина.