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Пострадавшие в ДТП в Пермском крае остаются в тяжелом состоянии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров и ребенок, пострадавшие в ДТП в Пермском крае, остаются в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения региона.

«Оба пациента продолжают лечение в условиях стационара, получают необходимую медицинскую помощь. Состояние обоих оценивается как тяжелое», — приводит ответ Минздрава ТАСС

Авария произошла на магистрали 18 апреля. Микроавтобус, в котором находились детская хоккейная команда и сопровождающий, столкнулся с легковушкой и лесовозом. В ДТП пострадили как минимум четыре человека.

ДТП в&nbsp;Пермском крае.Микроавтобус с детской хоккейной командой протаранил лесовоз. Жуткое ДТП в Пермском крае
Источник: ТАСС
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