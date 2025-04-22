Пострадавшие в ДТП в Пермском крае остаются в тяжелом состоянии

Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров и ребенок, пострадавшие в ДТП в Пермском крае, остаются в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения региона.

«Оба пациента продолжают лечение в условиях стационара, получают необходимую медицинскую помощь. Состояние обоих оценивается как тяжелое», — приводит ответ Минздрава ТАСС

Авария произошла на магистрали 18 апреля. Микроавтобус, в котором находились детская хоккейная команда и сопровождающий, столкнулся с легковушкой и лесовозом. В ДТП пострадили как минимум четыре человека.