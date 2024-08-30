Пострадавшей в торговом центре Санкт-Петербурга оказалась дочь бывшей жены Аршавина

Пострадавшей от рук возмущенного посетителя торгового центра Санкт-Петербурга оказалась дочь бывшей жены экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина — модели Алисы Казьминой.

«Никаких комментариев не даю. С ребенком все нормально, все хорошо. Дочка дома», — приводит слова Казьминой 78.ru.

59-летний посетитель торгового центра на Морской набережной сделал замечание подросткам за шумное поведение, однако услышал грубость в свой адрес и пустился в погоню. У входа в ТЦ он схватил 13-летнюю школьницу и начал толкать. Очевидцы вызвали наряд полиции, которая позже задержала мужчину.

В отношении нападавшего был составлен административный протокол. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате инцидента девочка избежала серьезных травм.