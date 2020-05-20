Посольство РФ в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения материала о коронавирусе в России

Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию». Текст посвящен проблемам российского здравоохранения, которые способствуют быстрому распространению коронавируса в России.

— Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией, — говорится в заявлении посольства. — На этот раз отличилось авторитетное агентство Bloomberg. Поток голословных политизированных обвинений автор статьи решила подкрепить статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на 1000 человек в России и странах ОЭСР в 2013 г. (8,2 против 3,8). Редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами. Поддельными данными Всемирного банка был проиллюстрирован следующий вывод: «недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием». Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР. Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Убеждены, читатели и зрители ведущих американских СМИ заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации. Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам.

Позднее агентство отреагировало на заявление посольства и внесло правки в материал, изменив подписи в графике, который иллюстрирует данные о количестве больничных коек в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрирован 299 941 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.