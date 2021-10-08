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Пользователи жалуются на проблемы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

22:11
Insstagram. Фото Twitter
Insstagram. Фото Twitter

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp вновь произошел сбой. Многие пользователи в разных странах жалуются на то, что сервисы перестали работать. При этом у значительной части тех, кто использует эти ресурсы, они пока функционируют.

Ранее произошел самый масштабный сбой в интернете за последние годы. Несколько часов не работали Facebook, Instagram и WhatsApp. Были перебои в работе и у других сайтов и приложений — YouTube, Viber, Tinder, Netflix, Zoom, Вконтакте и Snapchat.

Точных данных о причинах сбоя пока нет.

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Евгений Петров все материалы автора

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