Полиция задержала 10 болельщиков после матча «Спартак» — «Зенит»

10 болельщиков были задержаны на матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», сообщает ТАСС со ссылкой на Тушинский суд Москвы.

Они обвиняются в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Отмечается, что за данное правонарушение фанаты могут получить штраф в размере до 10 тысяч рублей или обязательные работы с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоялся 16 марта на стадионе «Лукойл-Арена» и закончился со счетом 2:1 в пользу московской команды.