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Полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА

14:43
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту избиения бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА Кевина Антипова.

«В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Хоккеист обвинил в избиении в том числе актера Александра Паля. Его причастность к преступлению проверяется», - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

25 апреля стало известно о задержании Паля за избиение бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА. Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами.

Российский актер избил бывшего хоккеиста ЦСКА с англоязычным именем. Подробности инцидента

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/11242753?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1619437126000

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