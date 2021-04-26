Полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту избиения бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА Кевина Антипова.
«В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Хоккеист обвинил в избиении в том числе актера Александра Паля. Его причастность к преступлению проверяется», - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
25 апреля стало известно о задержании Паля за избиение бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА. Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами.
Российский актер избил бывшего хоккеиста ЦСКА с англоязычным именем. Подробности инцидента
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